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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. الرئيس السيسي يتوجه إلى جيبوتي.. وفاة أول رجل في العالم يحصل على لقاح كورونا.. والصحة تسجل 1151 حالة جديدة

صدى البلد

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عدد من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الرئيس السيسي يتوجه إلى جيبوتي .. اليوم

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة".   

اللهم هل بلغت .. طارق شوقي يكشف طريقة امتحانات الطلاب
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ردا على الشائعات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

انتحار شاب لمروره بضائقة مالية بالشرقية .. صور
لقي شاب مصرعه إثر إقدامه على الانتحار وذلك بسبب ضائقة مالية بالشرقية.

الأهلي يفاوض بن شرقي واللاعب لا يمانع
فجَرَ الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ، حول استمراره مع الفريق الأبيض من عدمه ، في ظل عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء .

الزمالك يكشف آخر التطورات في التجديد لـ ساسي ومستحقات اللاعبين
قال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه قادر على التجديد لفرجاني ساسي نجم الفريق في أي وقت مشيرا إلى تحديده لموعد مع اللاعب التونسي للحصول على مستحقاته.

تيمموا.. الدكتور مبروك عطية يوجه نصيحة لمرضى السكر بعد بتر إصبعه.. فيديو
رد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر على ثناء الإعلامي شريف عامر، الذى أكد أنه لم يتوان عن تلبية دعوته لتصوير حلقات التاكسي رغم مرضه قائلا:"لا أقول لأحد جاهد وأنا نايم على السرير، يجب أن أكون أول المجاهدين".

وفاة أول رجل في العالم يحصل على لقاح كورونا .. اعرف السبب
عرضت فضائية الغد تقريرا عن أول رجل تلقى لقاح فيروس كورونا عالميا.

الصحة: تسجيل 1151 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 43 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج  876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188567 حالة حتى اليوم.
 

الصحة تستجيب لعلاج أول مريضة بالفطر الأسود في مصر
استجابت وزارة الصحة والسكان لعلاج أول حالة مصابة بالفطر الأسود في مصر، بعد استغاثة ابنتها خلال مداخلتها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".

بايدن يطالب إثيوبيا بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يجب على إثيوبيا أن توقف إطلاق النار في إقليم تيجراي.

 

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