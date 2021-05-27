بلينكن يشيد بالشراكة المصرية الأمريكية.. السوريون يقترعون بكثافة في الانتخابات الرئاسية.. وبايدن يأمر بتكثيف التحريات الاستخباراتية حول منشأ كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

توتر في العراق إثر اعتقال قيادي كبير بالحشد الشعبي

الرئيس التونسي ينتقد الجدل الدائر حول الترويج لـ"انقلاب دستوري"

الجيش المالي يعلن الإفراج التدريجي عن الرئيس ورئيس الوزراء المحتجزين

بايدن يطلب من أجهزة المخابرات الأمريكية تقريرا حول منشأ كورونا خلال 90 يومًا

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم استقبال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واهتمت باعتقال قيادي كبير في الحشد الشعبي العراقي بالأنبار.

في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وقال بلينكن مخاطباً موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة، إن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وأمان. وأضاف «ولدينا في مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف، وإنهائه على نحو سريع نسبياً. والآن نعمل عن كثب معاً لبناء شيء إيجابي».

وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن القوات العراقية أوقفت أمس، في بغداد قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال ناشطين ودوره بالهجوم على قاعدة «عين الأسد» الجوية التي تستضيف قوات دولية، على ما أفاد مصدر أمني رفيع، في خطوة غير مسبوقة تأتي غداة تظاهرة في بغداد انتهت بمقتل متظاهرَين بالرصاص، وتثير مخاوف من توتر.

وعلى إثر الإعلان عن توقيف مصلح، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من ميليشيات موالية لإيران احتجاجاً على ذلك، كما أفاد مصدر أمني كبير آخر.

وقالت البيان إن الناخبين السوريين تدفقوا في مناطق سيطرة الحكومة، أمس، على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد. وبعد اقتراعه وزوجته أسماء في مدينة دوما، إحدى أبرز معاقل المعارضة سابقاً قرب دمشق، ردّ الرئيس السوري بشار الأسد على المواقف الغربية بالقول: «قيمة آرائكم هي صفر».

واتّخذ الأسد الذي اكتسحت صوره الشوارع والساحات، عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار. ويأتي موقف الأسد غداة تأكيد وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك، أنّ الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك دعوته ، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثيين الإرهابية للقبول بالسلام. وقال وزير الخارجية اليمني، في مؤتمر صحافي من سوتشي الروسية، إن الحكومة اليمنية الشرعية “تتواصل مع أطراف دولية لتصعيد الضغط على الحوثيين”.

ويقوم وزير الخارجية اليمني بزيارة رسمية إلى روسيا، وعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. وأكد الوزير اليمني حرص بلاده على “العمل من أجل إحلال السلام”، مضيفا أن محادثاته مع لافروف تطرقت إلى “أهمية تطبيق اتفاق الرياض في اليمن”.

وبحسب موقع "24" الإخباري، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء، بشدة الجدل الدائر حول الترويج لـ"انقلاب دستوري" معلناً التزامه بالشرعية وبوحدة الدولة. وأوضح سعيّد في اجتماع مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، في فيديو لوسائل الإعلام، أنه "ليس من دعاة الانقلاب".

وقال سعيد: "الإنقلاب خروج عن الشرعية. نحن لسنا دعاة انقلاب أو خروج عن الشرعية نحن دعاة تكامل بين المؤسسات".

وأضاف "صحيح هناك وجهات نظر مختلفة ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة، نحن دولة واحدة". وتابع "لا يجب أن تكون هذه النقاشات على رؤوس الملأ لأن ذلك يمس بالدولة".

دوليًا، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الضغوط الدولية على قادة الجيش في مالي تزايدت من أجل إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين، في وقت أكدت السلطات العسكرية أن الرئيس الانتقالي، ورئيس الوزراء، اللذين استقالا في وقت سابق، الأربعاء، سيُطلق سراحهما تدريجياً لاعتبارات أمنية.

ودعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى «الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط» عن المسؤولَين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن. وقال دبلوماسيون، إن المجلس دعا أيضاً في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع، إلى «عودة عناصر قوات الدفاع والأمن لثكناتها من دون تأخير». من جهته، قال ممثل للسلطات العسكرية إن رئيس مالي المؤقت، ورئيس الوزراء، سيُطلق سراحهما تدريجياً لاعتبارات أمنية.

وقالت "الإمارات اليوم" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة بـ"مضاعفة جهودها" لتوضيح منشأ كوفيد-19 وبتقديم تقرير خلال 90 يوماً. وقال بايدن إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم للضغط على الصين كي تشارك في اجراء تحقيق دولي كامل وشفاف ويعتمد على الأدلة" معرباً عن أسفه لموقف بكين إزاء هذه القضية.



ونقلت "البيان" عن سلطات جوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية صباح الخميس من وجود "خطر حدوث تفاعل" للغازات تحت بحرية كيفو عند أقدام بركان نياراجونجو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية داعية سكان بعض المناطق إلى إخلائها.

وقال الحاكم العسكري الجنرال كونستان نديما في أمر إخلاء السكان "ثمة مخاطر إضافية مرتبطة بالتفاعل بين الحمم ومياه البحيرة. وهذه المخاطر ذات طبيعة مختلفة منها تفاعل الصهارة مع مياه البحيرة وخطر حدوث تفاعل مع كمية الغاز المحلول تحت بحيرة كيفو وانبعاث الغاز إلى السطح ما قد يشكل خطرا".