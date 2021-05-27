كواعب أحمد البراهمي يكتب: لماذا العجب





لأول مرة أكتب مقال في حلم . ربما لأنني كنت أفكر في كتابته منذ فترة واتردد .

ولكن بعد أن كتبت بعضا منه في حلمي قررت أن اكتبه . لأنني لأول مرة أيضا أتذكر بعضا مما كتبت فغالبا أحلم بقصائد أقولها ولا أذكر منها شيئا .

كنت دائما اقول في نفسي لماذا العجب من أن الدنيا مملوءة بالشر . و الشر فيها يغلب الخير .

ألسنا نحن أبناء الرجل الشرير القاتل .

ألسنا نحن أبناء الذي تملكت الغيرة من قلبه .

فغار من أخيه.

لم يغر لأنه اجمل منه ولا لأنه يمتلك اكثر منه . ولم يكن بالدنيا سوى ستة أفراد .

ولكن الغيرة تملكت قلبه فسولت له نفسه قتل أخاه .

كانت غيرته لسبب غريب وهو أن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه

لماذا لم يفكر بطريقة افضل ويعدل من اختياره ..ويقدم قربانا افضل .

لماذا لم ينظر للموضوع بالعقل .

ولكنه لم يفعل لأن الشر عندما يتملك من الشخص يلغي عقله .

وعندما يلغي العقل يكون الإنسان مثل الحيوان الذي يفترس وإن كان الحيوان لا يفترس إلا وهو جائع .

أما الإنسان ففي كل الأحوال يفترس .

يريد كثيرا و يريد كل شئ سواء أكان شبع أو جائع وسواء كان يستحق أو لا يستحق .

ويطمع أيضا سواء كان فقيرا أو غنيا .

ولكن يوجد القلة التي أخذت من صفات آدم وحواء .

وأخذت من صفات العم الطيب الذي يحب الخير .

الذي عندما قدم قربانا لله قدم افضل ما عنده .

فلماذا العجب وقد قتل شخص واحد سدس البشرية .

ولازلنا نتوارث تلك الصفات الشريرة .فالبعض يقتل دونما سبب إلا لطمع أو غيرة . والبعض يظلم .

ولكن ما جد في وقتنا الحالي شيء لم يكن موجودا يضاف أيضا إلى قائمة الأشياء السيئة التي تحيق وتحيط بنا . إلا وهو عندما يخطئ شخص لا يقتصر الأمر على ألا يعترف بخطأه ولا يعتذر .كما كان سابقا أما الجديد فهو أن يعكس الواقع وييحول الدفة على المغلوط في حقه ويعكس الاتهام مائه وثمانين درجة . ليوهم نفسه ويوهم الآخرين أنه صاحب الحق ويتهم الآخرين بعيوبه هو .

وذلك يحدث في البشر وفي الدول كذلك . فعلى سبيل المثال احتلت إسرائيل جزءا يسيرا ثم أقامت دولتها في وجود دولة فلسطين ثم جعلت الفلسطنيين يطالبون بإقامة دولتهم .

ايوجد ظلم في الكون أكثر من ذلك .

وكثير من البشر و كثير من الدول يتصرفون نفس تصرف قابيل حتى ولو لم يصل الأمر إلى سفك الدماء .

ولكن هو الواقع الذي بات مؤسفا.