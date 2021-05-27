أحمد فريد يكتب: السماء زرقه ليه؟

من أكتر الأسئلة الموجودة . يعني ، بإستثناء الأسئلة التانية زي "ما هو معنى الحياة؟" - اللي عندنا برضو إجابات عليه ..أو سؤال "إيه هو الحب؟ - و ده كمان عندنا أفكار عن ممكن الإجابة تكون إيه . ولكن أحد أكثر الأسئلة المتداولة على Google هو السؤال اللي مشهور عند الأطفال - و الكبار مشهورين بأنهم بتجنبو الإجابة على السؤال ده ، علشان معظمهم ميعرفوش الإجابة .

لأن الأرض تغطيها المياه بنسبة 71٪ وبناء عليه بتعكس السماء الميه الزرقاء. ... إيه ، بس الميه مش زرقه و مالهاش لون أصلا ، طيب له المحيطات لونها أزرق ؟ لأنها بتعكس لون السماء. وليه بقه السماء زرقاء؟

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية

الإجابة سهلة ولكنها مش بسيطة. و شرحه هياخد شوية وقت.

لم السماء زرقاء؟ إديني من وقتك دقيقتين و هتلاقي بالسبب في المقال ده . .. السماء زرقاء بسبب ثلاث حاجات : الضوء من الشمس ، والجسيمات في غلافنا الجوي ، والحاجه التالته " حقيقة أنك إنسان. هقولكم على الجزء الأخير ده بعض دقيقه . لكن تعالو نبدأ بكيفية تفاعل ضوء الشمس مع الجسيمات اللي في السماء. أنا مش بتكلم عن الغبار أو قطرات الماء أو جسيمات تانيه ، اللي الناس بتستخدمها أحيانًا لتفسير غلط . لكن الحقيقه العلميه ، إن الجزيئات الصغيرة جدًا في الغلاف الجوي هي التي بتخلي السماء شكلها أزرق . أنا بتكلم عن جزيئات الهواء نفسه ، معظمها الأكسجين الجزيئي والنيتروجين - O2 و N2. هي جزيئات كتير جدا في غلافنا الجوي وصغيرة جدًا لدرجة أنها أصغر من الأطوال الموجية للضوء المرئي! ودا هو المفتاح.

يتكون الضوء المرئي من نطاق "spectrum " أو طيف من أطوال موجية مختلفة. يقع الضوء ذو الأطوال الموجية الأطول في النهاية الحمراء للطيف ، والضوء ذو الأطوال الموجية "wavelengths" الأقصر يكون عند النهاية الزرقاء والبنفسجية. نظرًا لأن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء أقصر ، فمن المرجح أن تصطدم بجزيئات الأكسجين والنيتروجين الدقيقة ، ولما تعمل كدا ، فإنها تنتشر في جميع الاتجاهات. يُعرف التأثير ده باسم "تشتت رايلي" لأنه اتوصف لأول مرة من "جون ويليام ستروت" ، المعروف باسم "البارون رايلي الثالث" ، اللي نشر عام 1871 دليله الرياضي على أن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء في الغلاف الجوي مبعثرة 16 مرة أكثر من الأطوال الموجية الحمراء.

لكن الضوء البنفسجي له أقصر طول موجي لكل الضوء المرئي ، وينتشر بقوة أكبر بواسطة جزيئات صغيرة - ف ليه السماء مش بنفسجي؟ هنا شرح العنصر الثالث إنك "إنسان" . أعيننا البشرية بتشوف ألوان الطيف بشكل أكثر حدة ودا هو سبب أن اللون الأزرق أسهل في الرؤية من البنفسجي. علشان كده ، على الرغم من أن الضوء البنفسجي يتناثر بشكل أكتر ، إلا أننا لا نكتشفه كما نكتشف اللون الأزرق. وده هو سبب أن اللون البنفسجي لقوس قزح هي الأصعب بالنسبة لنا في معظم الأحيان. لذلك فإن اللون الأكثر من قوس قزح هو الأزرق.

لكن في حيوانات أخرى ممكن تشوف كل الأشعة فوق البنفسجية للطيف. زي نحل العسل وبعض الطيور. لذلك ممكن يكون لون السماء مختلفة تمامًا في عيونهم.

لذلك ، ينزل الضوء الأبيض من الشمس يختلط بالجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي ، بعضها بنفس حجم الأطوال الموجية للضوء الأزرق. و لما يكون في ، جسيم وضوء وال جسيم بنفس حجم الضوء ، فسوف ينعكس وينتشر وبالتالي لا ينتقل الضوء من خلاله. لكنه يروح في كل اتجاه مختلف . لذلك ، يتم نقل الضوء من الشمس بشكل انتقائي إلى اللون الأزرق في طريقه إلى سطح الأرض وينتثر الأزرق في الهواء و بكدة السماء بتكون زرقاء. و لما تنخفض الشمس في الغلاف الجوي ، يكون طول مسار الضوء أطول بكثير عبر الهواء. يتم أخذ اللون الأزرق بالكامل خلال النهار. وما تبقى لغروب الشمس هو اللون الأحمر ، ودا سبب غروب الشمس باللون الأحمر. نظرًا لأنه تم إزالة الكثير من اللون الأزرق ، فكل ما تبقى هو جانب الطيف ، أحمر برتقالي أصفر.

"هتشوف النجوم في عز الظهر" مثل مصري قديم ، بمعني المستحيل أو اللي عمرك ماشفتو في حياتك، ممكن يحصلك ، و في الغالب بيكون كناية عن الشر . و هنا معناه العلمي ...

وإستحالة تشوف النجوم في النهار بخلاف الشمس في النهار . (لأن الشمس أكثر إشراقًا من النجوم الأخرى اللي ممكن نشوفها ) لا ، مش ده السبب .. سبب عدم قدرتك على رؤية النجوم الأخرى في النهار لأن الضوء الأزرق المتناثر جعل غلافنا الجوي يبرق و متغطي بقبه زرقاء تمنعك عن رؤية النجوم واراه . إذا تخلصت من الغلاف الجوي ، فممكن تشوف الشمس والنجوم الأخرى ...

إن لم تستطع أن تكون نجماً في السماء فحاول أن تكون مصباحاً في المنزل.

ت. س. إليوت (شاعر وكاتب إنجليزي).