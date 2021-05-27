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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدير أعمال وليد سليمان يكشف : الحاوي لا يفكر في الاعتزال نهاية الموسم

صدى البلد

أكد حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن الحاوي مستمر مع القلعة الحمراء ولا يفكر في اعتزال الكرة.

وقال الحديدي إن وليد سليمان لم يتحدث بأي شكل عن فكرة اعتزاله بنهاية الموسم وهو مستمر في أداء مهمته داخل المكان الذي يحبه وهو الأهلي.

وأضاف:" وليد سليمان يرتبط بعلاقة غير عادية مع الأهلي ..ورفض عروض كثيرة من أجله ..ضحي حتي يكون هنا ..وهو لم يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم".

وأوضح:" الحاوي هو آخر حبات الجيل الذهبي وعنقود الموهوبين ...يحظي بتقدير خاص من قبل الأهلي كما هو نفس يحب هذا الكيان ومسئوليه".

وتابع:" الأهلي لديه مباراة مهمة غداً علي لقب السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي بالدوحة ..ويسير بخطي ثاتبة في ثلاث بطولات أخري ينافس عليها هي دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر..هل هذا وقت مناسب للحديث عن تلك الامور".

وقال :" علي مسئوليتي..لم يتحدث أحد من الأهلي مع وليد سليمان حول أي قرار يخص مستقبلة..وأعتقد ان الجميع يعرف مدي التقدير الذي يحظي به اللاعب من قبل النادي بشكل عام ورئيسه محمود الخطيب علي وجه خاص".

وأضاف أن تركيز  الحاوي تركيزه  في مساعدة الفريق نحو حصد لقب السوبر الأفريقي ثم دوري أبطال أفريقيا التي يوجه فيها الترجي التونسي في نصف النهائي والمنافسة الشرسة علي لقب الدوري وكأس مصر.
 

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