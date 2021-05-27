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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التعاون الدولي لبحث المشروعات الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية والشراكات الدولية الجارية مع شركاء التنمية، لتعزيز الجهود التنموية الوطنية.

 


وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تعمل على دعم رؤية مصر التنموية 2030، والجهود الوطنية المبذولة في مختلف قطاعات الدولة.

 


كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري من خلال الشراكات الدولية وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ وجهود التعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى المشروعات المنفذة في إطار سعي الدولة لتطوير البنية التحتية.

 


وناقش الاجتماع مع وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تسعى الدولة لتنفيذها لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ضمن برنامج عمل الحكومة، وكيفية الترويج لهذه الجهود من خلال منصات التعاون التنسيقي التي تنظمها الوزارة بشكل دوري لتحقيق تعاون إنمائي فعال من خلال التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي.

 


وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 25 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 377 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة .

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