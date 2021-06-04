انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

الفنانة القديرة فاتن حمامة إحدى أهم ممثلات السينما المصرية التي ساهمت عبر السينما في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور المرأة المصرية.

ولدت فاتن حمامة في 27 مايو عام 1931 بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، والدها أحمد حمامة، كان يعمل موظفا في التربية والتعليم.

أول أعمال فاتن حمامة

في صغرها فازت فاتن حمامة بمسابقة لجمال الأطفال، وبعدها أرسل والدها صورتها للمخرج أحمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة لدور في فيلم "يوم سعيد"، أمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب .

كان فيلم يوم سعيد أول أدوار فاتن حمامة في السينما، وفي 1946 انتقلت فاتن مع أسرتها إلى القاهرة، وبدأت دراستها في المعهد العالي للتمثيل.

أشهر أفلام فاتن حمامة

قدمت فاتن حمامة ما يقرب من 110 أفلام على مدى مشوارها الفني، من أبرزها أرض الأحلام وإمبراطورية ميم، وصراع في النيل وصراع في الوادي والليلة الأخيرة وليلة القبض على فاطمة، ولا تطفئ الشمس ونهر الحب ودعاء الكروان، وخلال حملته الانتخابية كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.