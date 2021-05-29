محافظ القليوبية يتفقد أعمال إزالة مخالفات المتغيرات المكانية وأعمال النظافة والتطوير بقليوب وشبرا الخيمة

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة المباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية ناي التابعة لمركز ومدينة قليوب حيث تم إزالة 3 مباني مخالفة على مساحة 500 متر وتم تحرير محاضر وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

أقرا أيضا:

غلق 343 مقهى وتحرير 3933 محضرا لعدم ارتداء الكمامات فى القليوبية

وأكد المحافظ خلال الإزالة أن المحافظة ترصد جميع المخالفات بشكل فوري وجاري التجهيز لحملة مكبرة لإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مشيرا أن الاراضي الزراعية خط أحمر لن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظاهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف مدخل مدينة قليوب ورصف الطريق الموازي لسور السكة الحديد حتى مدخل مزلقان شبين وعرب العراقي بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 5 مليون جنيه، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجه بإنشاء رصيف للمشاة وبلدورات في منتصف الطريق وإنشاء 3 حارات مرورية وتطبيق تصميم هندسي مناسب يراعى فيه البعد الحضاري والجمالي، فضلا عن معالجة المشاكل المرورية التي تعاني منها المنطقة، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمداخل ومخارج المدن لإضفاء اللمسة الجمالية والطابع الحضاري لمدن المحافظة.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير شارع أحمد عرابي والجاري تطويره بدءا من منطقة أم بيومي حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٦٠ مليون جنيه ومدة تنفيذه ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحاً أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالي للتيسير على مستخدمي الطريق.

كما تابع منظومة النظافة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تابع أعمال رفع القمامة بشارع أحمد عرابي مشددا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.

ووجه الهجان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية على المقاهى والكافتيريات بجميع مدن وأحياء المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد.