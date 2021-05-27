الحكومة: بدء العمل في تطوير ميدان الأوبرا نهاية يونيو.. وإحياء حديقة الأزبكية

تطوير واجهة جراج الأوبرا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة وسط البلد، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، والدكتور محمد أبو سعده، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

شهد الاجتماع استعراض تقرير حول مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، وتمت الإشارة إلى أن تلك المشروعات تتضمن تطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة.

ويعتمد ذلك على المزج بين فكرة إحياء التراث المعمارى لمبنى دار الأوبرا الخديوية القديمة واستخدام طراز النيوكلاسيك كأحد الطرازات المعمارية المتواجدة فى القاهرة الخديوية، بغرض الحفاظ على الطابع العمرانى المميز لوسط العاصمة فى إطار مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية، وهذا في إطار من إستحضار التراث المعمارى القديم وإضفاء روح الحداثة لمواكبة التطور التكنولوجى الحديث والإعتماد على خامات صديقة للبيئة.

كما تم استعراض مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية وميدان الأوبرا والمنطقة المحيطة، مع الحفاظ على الطراز المعماري السائد وإعادة رونق هذه المنطقة الحضارية التاريخية، ووقف الظواهر العشوائية غير المخططة، حيث تتضمن رؤية التطوير لهذه المنطقة تطوير واجهات المباني التراثية وتصميم مسرح مكشوف وربطه بالمنطقة التراثية من خلال محور مركزي يربط بين الميدان والمجمع الثقافي.

كما تم عرض تصور لإعادة إحياء مبنى جراند كونتيننتال القاهرة المطل على ميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية وتحويله إلى فندق عالمي يجذب السياح للتعرف على المعالم التاريخية في منطقة وسط المدينة.