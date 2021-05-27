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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الربيع على انغام السيمفونى بالاوبرا

أعمال بيتهوفن ومندلسون وسان صانس بقيادة الصعيدى على المسرح الكبير

صدى البلد

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بعنوان الربيع بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة الڤيولينة الشابة چنا سمير، فى السابعة مساء السبت 29 مايو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم أعمال كبار المؤلفين العالميين منها افتتاحية تكريس المنزل لبيتهوڤن، كونشيرتو الڤيولينة والأوركسترا لمندلسون، السيمفونية الأولى لسان صانس.

أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم.

وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم.

وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة، قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.

مسرح الموسيقى النمسا حفلات الأوبرا مايسترو بيتهوفن المايسترو

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