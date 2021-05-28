أعمال عبدالوهاب وفوزي والموجي على المسرح الكبير بالأوبرا الأحد

القومية تغني من زمن الفن الجميل بالاوبرا

تتغني الفرقة القومية العربية للموسيقى بكوكبة من اعمال رموز زمن الفن الجميل وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي في السابعة مساء الأحد 30 مايو علي المسرح الكبير .

من ابرز الاغانى يا خلي القلب - ايه انكتبلي - وموسيقي نبتدي منين الحكاية وفاتت جنبنا ل محمد عبدالوهاب ، ليا عشم ل محمد فوزي ، مش كفاية ل فريد الاطرش ، دوارين في الشوارع - سنرجع يوماً وزهرة المدائن ل لأخوين رحباني ، عطشان يا سمراني محبة ل محمود الشريف واسال روحك ل محمد الموجي .. أداء كلا من محمد طارق ، اشرف وليد ، آيات فاروق ، مي حسن ، اسماعيل صادق وغادة آدم.

يذكر ان الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪.