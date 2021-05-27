في جولة أفريقية|وزيرة خارجية السودان تتوجه إلى أبوجا لعرض الموقف من سد النهضة

توجهت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق اليوم الخميس إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، في مستهل جولة أفريقية جديدة سعياً لكسب تأييد موقف السودان الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم - أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة.



ومن المقرر، أن تلتقي المهدي خلال الجولة الأفريقية رؤساء كلٍ من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر لتناول ملف سد النهضة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.