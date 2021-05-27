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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب طائرة الأهلي يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية

صدى البلد

حقق فريق الشباب لكرة الطائرة بالنادي الأهلي ١٩ سنة فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة على صالة نادي الشرقية للدخان، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب لاعبي الأهلي وسيطرة كاملة على مجريات اللعب، لينتهي اللقاء بفوز الفريق بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وحرص الجهاز الفني على الإشادة بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من مجهود بدني ومردود فني مميز، أسهم في تحقيق الفوز والاستمرار في تقديم العروض القوية خلال البطولة.

 

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