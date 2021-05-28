عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ٦ أطنان اسماك وجمبري مجهول المصدر بالقاهرة

اسماك فاسدة
اسماك فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (6٫25 طن"أسماك جمبرى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

صحة المواطن شرطة التموين السلع الغذائية الغش الغذائي الإدارة العامة لشرطة التموين

ترشيحاتنا

الولد الذي أحب القاهرة .. حكاية من قاهرة المعز معشوقة العرب والخليج

أول تعليق من خالد عبد العزيز عقب اختراق حسابه الشخصي عبر " تويتر "

المكسيك تسجل 3050 إصابة و429 وفاة جديدة بكورونا

لامبورجيني تكشف النقاب عن نسختها هوراكان سوبر تروفيو EVO2 الخارقة| صور

تلقي الشكاوي والانتهاكات ضدها .. 15 معلومة عن مهام المجلس القومي للمرأة

سر حفظ آخر 10 أيات من سورة الكهف يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفطر الأسود.. الصحة تعلن أسباب الإصابة وتقدم نصائح للحماية

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر 2021

الكاف يعدل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

"صدى البلد" ينفرد بالصور واعتذار بن شرقي لحكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

ممنوع ارتداء الأسود.. بنات دلال عبد العزيز في مهمة صعبة..وأعراض جديدة تطارد الفنانة

ضبط 60.000 زجاجة مضاد حيوى منتهية الصلاحية بمخزن أدوية في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس S-Class تحصل على تعديلات مانسوري .. صور

بمشاركة الأفرع الرئيسية والصاعقة والمظلات| انطلاق التدریب العسكري حماة النیل بالسودان.. صور

مصر ترسل مساعدات تونسية عاجلة للأشقاء في فلسطين عبر معبر رفح البري.. صور

أكثر 5 سيارات 4x4 انتشارا في السعودية .. صور

فيديو

فيديو جراف | فقدت والدتها وشقيقتها خلال أيام.. أزمات مأسوية في حياة نانسي صلاح

فيديوجراف.. إقرار تحليل مخدرات مفاجئ للموظفين أثناء العمل وعقوبة 200 ألف جنيه

وزير التموين يفتتح أول مكتب نموذجي في الجمهورية يقدم جميع الخدمات ببورسعيد.. صور

فيديوجراف .. التفاصيل الكاملة لتعرض إلهام شاهين للسرقة

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

جمال قرين يكتب : تنمية الصعيد كمان وكمان

أحمد فريد يكتب: السماء زرقه ليه؟

كواعب أحمد البراهمي يكتب: لماذا العجب

عبد المعطى أحمد يكتب: لصوص كورونا !

د. علاء الشال يكتب: «ليبيا - فلسطين - السودان».. هنا القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ