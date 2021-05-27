كواليس أزمة كارتيرون مع أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن كواليس أزمة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق والاعتراض على أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي، بعد طرده أشرف بن شرقي، مما دفع أمين عمر لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه وإخراجه لإدارة المباراة من المدرجات.

واضاف المصدر أن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك توجه نحو غرفة الحكام بين شوطي المباراة واعرب عن غضبه الشديد من تصرفات أمين عمر، ووجه له انتقادات حادة .

وشهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جرت الخميس في دور الثمانية لبطولة كأس مصر على أرض ملعب استاد السويس الجديد، أحداثًا ساخنة شهدت حالتي طرد في شوط المباراة الأول لأشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.

وأوضح أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة وسيجري آشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن.