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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ أسوان: توريد 87.4 ألف طن قمح بـ 6 صوامع وبنكر وشون

صوامع وشون القمح
صوامع وشون القمح بأسوان

يواصل مزارعي أسوان توريد الكميات المختلفة من محصول القمح بمواقع تسليمه المنتشرة على مستوى المحافظة للموسم الحالي حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجراءات المتبعة لتوريد الأقماح بالصوامع والشون داخل نطاق المحافظة والتي وصلت حتى الآن إلى 87 ألف و 400 طن .

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم تكليف الجهات المختصة بمديرتى الزراعة والتموين وأيضاً المطاحن لتوفير كافة التسهيلات أمام المزارعين أثناء إجراءات الإستلام لمحصول القمح حيث أنه مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد .

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وأوضح محافظ أسوان بأن كميات الأقماح يتم توريدها داخل 6 صوامع وبنكر وشون على مستوى المحافظة منها صومعة مطاحن أسوان والتي تصل طاقتها الإستيعابية إلى 6 ألاف طن ، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن ، بالإضافة إلي بنكر إدفو بطاقة 23 ألف طن والمنضم حديثاً في 22 مايو الجاري ، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، في حين سيكون هناك تخزين إحتياطى بشون البنك الزراعى بطاقة 5 ألاف طن .

وأشار المحافظ إلى أن اللجان المختصة بإستلام الأقماح الموردة تقوم بشكل مستمر بالإطمئنان التام علي جودة هذه الأقماح ، مع مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والحفاظ على المحصول بالشكل المطلوب .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية 2020 / 2021 والتي شملت الشوارع الرئيسية والداخلية المؤدية لميدان المحطة ومنها طريق كورنيش النيل.

ورصف شوارع نادي أسوان وأمين الشريف وأطلس والمحافظة ومجلس المدينة وأبطال التحرير ، فضلاً عن طرق السادات والشلال والزيداب، وبالتوازى جارى تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الشنقراب والحسناب ومصطفى جابر وخليفة الجندي بأطوال 1.5 كم وبتكلفة 1.5 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى أنه مخطط أيضاً رصف شارع المطار، بجانب الطريق الدائرى بداية من مزلقان المطار وحتى شارع البركة، علاوة على طريق جبانة الجوزيرة المؤدى لمطلع الصداقة الجديد ، كما تم التشديد على الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى بالإسراع في تنفيذ الأعمال التي تشهدها مدينة أسوان لأول مرة منذ سنوات عديدة للقيام بعد ذلك برصفها أولاً بأول .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية موسم حصاد القمح

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