متطرف ومريض نفسي.. وزير الداخلية الفرنسي يكشف معلومات عن منفذ هجوم الطعن في نانت

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان إن منفذ هجوم طعن شرطية في مدينة نانت اليوم، مولود في فرنسا وكان يعاني من مرض الفصام.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، أن منفذ الهجوم كان مدرجًا على قائمة "التطرف" لدى الشرطة وسُجن سابقا.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن المشتبه به في تنفيذ عملية طعن شرطية في مدينة نانت الفرنسية قُتل متأثرا بجراحه، التي أصيب بها خلال اعتقاله.

وتعرضت شرطية لهجوم بسكين في بلدة "لا شابيل سور إيردر" قرب مدينة نانت غرب فرنسا.

وأصاب المهاجم الشرطية بجروح خطيرة، وتمكن من الفرار ومعه سلاحها بعد أن انتزعه منها.

وكانت الشرطة الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للمشتبه به بـ 80 فردا أمنيا بدعم من مروحيتين و3 وحدات تساعدها كلاب بوليسية.