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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد صبرى يعزى الكاتب محمود مسلم فى وفاة والده: «خالص العزاء»

صدى البلد

نعى الكاتب الصحفى أحمد صبرى، رئيس تحرير موقع «صدى البلد»، والد الكاتب محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجموعة DMC.

وتقدم «صبرى»، بخالص العزاء للزميل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكتب «مسلم»، عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «توفى الى رحمة الله تعالى والدى الغالى الحاج محمد محمود مسلم .. ودع الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان وبعد رحلة كفاح طويلة فى تعليم وتربية 5 أبناء يفتخرون به أبد الدهر، والمساهمة فى العمل الشعبي والاجتماعى والخيرى فى بلده قرية الشيخ زين الدين بطهطا سوهاج وفى حدائق القبة بالقاهرة».

وأضاف: «ستقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس والدفنة بمقابر الاسرة بمدينة نصر بجوار مسجد المشير».

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