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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين يعزي النائب محمود مسلّم في وفاة والده

صدى البلد

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة للكاتب الصحفي محمود مسلّم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في وفاة المغفور له بإذن الله والد سيادته.

ونعى أبو العنين الفقيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكتب «مسلم»، عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «توفى الى رحمة الله تعالى والدى الغالى الحاج محمد محمود مسلم .. ودع الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان وبعد رحلة كفاح طويلة فى تعليم وتربية 5 أبناء يفتخرون به أبد الدهر، والمساهمة فى العمل الشعبي والاجتماعى والخيرى فى بلده قرية الشيخ زين الدين بطهطا سوهاج وفى حدائق القبة بالقاهرة».

وأضاف: «ستقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس والدفنة بمقابر الاسرة بمدينة نصر بجوار مسجد المشير».

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