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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

زفاف النقيب أحمد عبد الله والمهندسة هدى فرج

صدى البلد

يهنيء موقع «صدى البلد»، النقيب أحمد عبد الله قطب والمهندسة هدى فرج قطب بالزواج السعيد، متمنيا لهما حياة موفقة وبيتا عامرا بالخير.

وتتقدم أسرة الموقع بالتهنئة إلى عائلة العروسين المهندس فرج قطب المدير العام السابق بالإذاعات الخارجية بالتليفزيون المصري، والأستاذة الدكتورة أحلام قطب، والمخرج علاء قطب، والمستشار القانوني عادل قطب، والمحاميان هشام قطب وعبد الله قطب، والزميل الكاتب الصحفى حسين متولى خال العروسين، متمنية أن ينعم الله عليهما بالبنين والبنات ويجعل بينهما مودة ورحمة لا تفارقهما.

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