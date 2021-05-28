نور الشربينى تتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش

فازت اللاعبة المصرية نور الشربينى المصنفة الأولى على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش بلقب بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش بعد مباراة قوية بينها وبين نظيرتها المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية على مستوى العالم.

واستمرت المباراة (٣٧) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (٣/٠) بواقع نقاط (١١/٥) (١١/٨)(١١/٧) .

وتفوقت نور الشربينى خلال بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش، والتى استمرت تسعة أيام من يوم 20 مايو 2021 إلى اليوم الجمعة 28 مايو 2021 على اللاعبة المصرية "فريدة محمد" المصنفة الرابعة والثلاثين واللاعبة الإنجليزية "سارة جين بيرى" المصنفة السادسة واللاعبة المصرية "هانية الحمامى" المصنفة السابعة عالميًا وانسحبت اللاعبة المصرية يثرب عادل المصنفة السادسة عشر حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش.

وبطولة الجونة المفتوحة للإسكواش تقام بجمهورية مصر العربية بمدينة الجونة بمجموع جوائز 360,000 دولار.

الجدير بالذكر أن نور الشربيني حصلت على عقد رعاية من نادي زد في شهر مارس السابق من عام 2021 وذلك لما قدمته من أداء مميز في الأعوام السابقة، مما أهلها للتربع على عرش التصنيف الدولي للإسكواش.