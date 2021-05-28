شركة استادات الوطنية تهنئ الأهلي بالفوز بكأس السوبر الإفريقية

قدم المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء الجمعية العمومية، والجماهير، بالفوز المستحق للنادي الأهلى ببطولة السوبر الأفريقية، ليضاف بطولة كبيرة، إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وأشاد الوزيري ومرجان بأداء لاعبي النادي الأهلي فى المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير ببطولة قارية جديدة، مشددين على دعم الفريق، وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، والدولية، لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

وأعرب مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية، على أن تتويج النادي الأهلي باللقب يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد في الآونة الأخيرة، طفرة، فى كافة اللعبات، الجماعية والفردية، ما يعكس مدى اهتمام الدولة بملف الرياضة.