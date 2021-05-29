بيرى محمد تكتب: الأهلى يسيطر على عرش الكرة الأفريقية

نجح النادى الأهلى بقيادة الجنوب بيتسو موسيمانى فى تحقيق لقب قارى جديد بالفوز ببطولة السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على فريق نهضة بركان ليصبح شعار الاهلاوية خلال الفترة الحالية (أهلى موسيمانى رباح ) بعد نجاحه فى تحقيق بطولة الدورى المصرى وكاس مصر ودورى ابطال افريقيا وبرونزية كأس العالم وأخيرا السوبر الأفريقي

ونستعرض فى السطور القادمة أهمية فوز النادى الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى على حساب بطل الكونفدرالية

1. تحقيق اللقب السابع في السوبر لدعم رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للقب بعد أن فاز به اعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ويأتي بعده الزمالك 4 ألقاب ثم مازيمبي 3 ألقاب

2. المشاركة في البطولة رقم 9 كأكثر الفرق الأفريقية لعبا في السوبر حيث شارك من قبل 8 مرات وبجانب الفوز في 6 منها خسر الأهلي اللقب أمام الزمالك عام 1994 وأمام وفاق سطيف الجزائري عام 2015 ، ويرفع الأهلي مشاركة مصر أيضا إلى 15 مرة

3. تحقيق اول لقب في العقد الثالث من القرن الحالي حيث حقق كل ألقابه خلال القرن الحادي والعشرين بواقع 4 ألقاب في العقد الأول (السنوات العشر الأولى) ولقبين في العقد الثاني، وينتظر باكورة ألقابه في العقد الثالث

4. رفع رصيد الأهلي من الألقاب الدولية إلى 22 لقب بعد 9 ألقاب لدوري الأبطال و4 بطولات لكأس الكؤوس ولقب للكونفيدرالية و6 ألقاب للسوبر الأفريقي وبطولة للكأس الأفرواسيوية ليضيق الخناق على ريال مدريد الأسباني المتصدر لفرق العالم برصيد 26 لقب.

5. رفع رصيد الأحمر إلى 141 بطولة متنوعة في تاريخه منذ نشأته عام 1907 ليتصدر أندية العالم

6. قطع أطول سلسلة إخفاق في الفوز باللقب وامتدت 6 سنوات متتالية أعوام 2015 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020

7. الإنطلاق نحو الخماسية الثالثة في تاريخ الكرة المصرية وهي تحقيق كل الألقاب المحلية والدولية المتاحة، وتشمل الدوري وكأس مصر والسوبر المصري محليا ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي قاريا، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية التي حقق فيها الأهلي أفضل إنجاز وهو الميدالية البرونزية، وحقق الأهلي الخماسية في موسمي 2005- 2006 و2006- 2007 وهو الفريق المصري الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.