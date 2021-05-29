نهائي دوري الأبطال.. موعد مبارة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت، صوب ملعب “إستاديو دو دراجاو” حيث نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزي.

نهائي سيجمع الفريقين الإنجليزيين، اللذين استحقا وبجدارة التأهل لتلك المباراة، بعد إقصائهما كبار الفرق الأوروبية منذ انطلاقة البطولة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

Bein sports 4k hdr.

Bein sports 1 hd premium, مع تعليق خاص من المعلق عصام الشوالي

نهائي هو الأول لـ مانشستر سيتي ويبحث فيه عن التتويج بلقبه الأول في تلك البطولة، فيما يبحث تشيلسي عن تسجيل النجمة الثانية على قميصه بإضافة لقب آخر في دوري أبطال أوروبا.