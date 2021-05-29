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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت شعار خمس سنوات من التطوير.. بدء توافد إعلاميون وفنانون ورؤساء تحرير الصحف وشخصيات عامة على مؤتمر المتحدة

بدء مؤتمر المتحدة
بدء مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية

تحت شعار خمس سنوات من التطوير، بدأ توافد إعلاميون وفنانون ورؤساء تحرير الصحف وشخصيات عامة على  مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية للاعلان عن خطة التطوير والانجازات.

مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية

وكان من بين أبرز الحضور، الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدى، الإعلامى أحمد موسى، الكاتب الصحفى خالد صلاح، الاعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للراديو 9090، الإعلامى عمرو الخياط، الإعلامي محمد الباز، الاعلامى ألبرت شفيق، الكاتب الصحفي أحمد صبري والمحلل الرياضى أيمن يونس.

مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية

كما حضر أيضاً الدكتور أشرف زكى نفيب الممثلين، الإعلامى عمرو الليثى، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و طارق سعدة نقيب الإعلاميين و عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و محمود القط و سها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية و صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للاعلام والنائب  تامر عبد القادر  وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

 

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مؤتمر المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية خالد صلاح مدحت العدل لبلبة خالد الصاوي ألبرت شفيق

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