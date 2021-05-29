المتحدة للخدمات الإعلامية: التوسع في السوق والتعامل مع عدد أكبر من المنتجين

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، التوسع أكثر في السوق والتعامل مع عدد أكبر من المنتجين، وذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الشركة، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.

انطلق قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير سمير غانم، تلى ذلك عرض فيلم مدته 20 دقيقة يستعرض التطوير الذي شهدته الشركة المتحدة منذ عام 2016 وحتى الآن.

أبرز حضور مؤتمر المتحدة

يحضر المؤتمر إعلاميون وفنانون ورؤساء تحرير الصحف وشخصيات عامة على مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية للاعلان عن خطة التطوير والانجازات.

و من نجوم الفن أمير كرارة وخالد الصاوي وهاني رمزي، وأشرف زكي، والمخرجين منهم بيتر ميمي، وعدد كبير من الإعلاميين وعلى رأسهم الإعلامي أحمد موسى، عمرو الليثي، لميس الحديدي، ونخبة من كبار الكتاب الصحفيين وعلى رأسهم أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد.

كما حضر أيضاً الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الإعلامى عمرو الليثى، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و طارق سعدة نقيب الإعلاميين و عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و محمود القط و سها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية و صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للإعلام والنائب تامر عبد القادر وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

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