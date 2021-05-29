أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، الاستعانة بكوادر ذات خبرة في الأسواق المالية وفقا للتطوير الجديد، وذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى تعقده الشركة، بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حيث انطلق بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم.

وانطلق قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المؤتمر الصحفي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير سمير غانم، تلى ذلك عرض فيلم مدته 20 دقيقة يستعرض التطوير الذي شهدته الشركة المتحدة منذ عام 2016 وحتى الآن.

أبرز حضور مؤتمر المتحدة

حضر مؤتمر المتحدة الفنانة لبلبة، خالد الصاوى، وأمير كرارة وهاني رمزي وأشرف زكي والمنتج جمال العدل،والكاتب مدحت العدل،والإعلامية لميس الحديدى، والإعلامى أحمد موسى،و الكاتب الصحفى خالد صلاح،والإعلامية ريهام السهلى، وطارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للراديو 9090، والإعلامى عمرو الخياط، والإعلامي محمد الباز،و الاعلامى ألبرت شفيق والمخرج بيتر ميمي، والكاتب الصحفي أحمد صبري،و المحلل الرياضى أيمن يونس.



كما حضر أيضاً الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والإعلامى عمرو الليثى،والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و طارق سعدة نقيب الإعلاميين و عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و محمود القط و سها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية و صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للاعلام والنائب تامر عبد القادر وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

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