لأول مرة.. الكشف عن شيفرولية كولورادو الـ بيك آب موديل 2023.. صور

أعلنت شركة شيفرولية الامريكية لصناعة السيارات، منذ فترة أنها تعمل على تحديث شاحنة شيفرولية كولورادو البيك آب المتوسطة من خلال جيلها الجديد، الذى ظهرت بالفعل في صورة مموهة مؤخرا.

ولم يضيع المصورون التجسسين مثل هذه الفرصة، فأثناء اختبار النموذج الأولى للسيارة شيفرولية كولورادو البيك آب من الجيل الجديد، قاموا بتصوير العديد من الصور التجسسية لها، لتكشف عن بعض المعلومات الأولية عن هذه الشاحنة الغامضة .

وظهرت السيارة شيفرولية كولورادو البيك آب بتمويهات شديدة ما أدى إلى حجب الكثير من المعلومات عن الشكل الخارجي، ولكن كنظرة عامة فالشاحنة تأتى مقدمتها بشكل مربع واكثر قوة وشراسة، من الأجيال القديمة، بالإضافة إلى ظهور بعض الخطوط البارزة والعريضة فوق أقواس العجلات التي تجعل الشاحنة تبدو أوسع في الجانبين.

ويؤكد خبراء السيارات من خلال تقرير أن السيارة شيفرولية كولورادو البيك آب، ستحصل على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر من سييرا يولد قوة 310 حصان و 472 نيوتن متر من عزم الدوران.

وأوضح الخبراء أن السيارة شيفرولية كولورادو البيك آب، سيتم نقلها إلى أنظمة الهندسة الكهربائية العالمية من جنرال موتورز، والتي تعتمد على المنصة الذكية الجديدة، التي تسمح بتحديثات الشاحنة عبر الهواء، وتمدها بأحدث تقنيات المعلومات والترفيه.

من المتوقع أن يتم الكشف عن السيارة شيفرولية كولورادو البيك آب نهاية العام المقبل كموديل 2023 .