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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق علاج الدوخة المنزلية.. 7 أطعمة غير متوقعة

طرق علاج الدوخة المنزلية ..
طرق علاج الدوخة المنزلية .. 7 أطعمة غير متوقعة

من المهم جدا لأي شخص معرفة طرق علاج الدوخة المنزلية، لأنها من أكثر المشكلات الصحية المتكررة بين البشر وتجعل اتزان الانسان أقل وغير قادر على التركيز وقد يعانى من الدوار.

نعرض لكم طرق علاج الدوخة المنزلية وفقا لما ذكره موقع “symmetryhealthchiropractic” 

الزنجبيل 

يعد الزنجبيل من أكثر طرق علاج الدوخة المنزلية الفعالة فعندما يتعلق الأمر بزيادة الدورة الدموية، إذا كنت تشعر بالدوار ، امضغ القليل من الزنجبيل الطازج أو اشرب شاي الزنجبيل عدة مرات في اليوم.

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الليمون 

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي ويساعد على تعزيز جهاز المناعة وإعطاء سوائل للجسم تساعدك في الحفاظ على طاقتك.

 يمكنك خلط 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع قليل من الفلفل الأسود المطحون في كوب من الماء.

 أضف القليل من الملح واشرب 3 مرات يوميًا حتى تتحسن حالة الدوار لديك أو يمكنك إضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب ماء مع القليل من السكر (حوالي 2 ملعقة صغيرة) ويشرب يوميا.


الخردل 

أحد أفضل طرق علاج الدوخة المنزلية ، ويمكن أن يزيد الخردل الدورة الدموية ويحافظ على توازن جسمك على قدميك. 

اخلطي الملح والفلفل والخل والخردل بكميات متساوية، ويضاف إلى كوب من الماء ويشرب عدة مرات يوميا.


خل التفاح 

يعد خل التفاح من طرق علاج الدوخة الطبيعية الفعالة التى لايعرفها عدد كبير من الناس، اخلطي بعض خل التفاح مع القليل من العسل واشربه كل يوم.


الزبادي 

يُعرف الزبادي بتقوية جهاز المناعة ، ونتيجة لذلك يمكن أن يخفف أعراض الدوخة، بعض الاقتراحات هي تناول الزبادي يوميًا، لمزيد من الفوائد الصحية ، قد ترغب في إضافة بذور اليقطين والقرنفل.
 

عنب الثعلب الهندي “أملا”

 يشتهر باحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات ، على وجه الخصوص ، A و C ، التي تعزز جهاز المناعة ، وتزيد من الدورة الدموية ، وتمنع أو تخفف من الدوار.

ا طحن اثنين من ثمار الأملا إلى عجينة وتخلط مع 2 ملعقة صغيرة بذور الكزبرة، ثم أضف هذا إلى الماء واتركه طوال الليل، ويصفى في الصباح ويشرب يوميا.


العسل

يحتوي العسل على نسبة عالية من السكر الطبيعي والفيتامينات ، لذا فهو من طرق علاج الدوخة المنزلية الفعالة فى كثير من الأحيان خاصة أنه يقضي على انخفاض نسبة السكر في الدم.

 اخلطي ملعقتين عسل مع ملعقتين من خل التفاح وأضيفيهم إلى كوب من الماء البارد واشربه مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج. 

أو امزج ملعقة كبيرة من كل من العسل وعصير الليمون وأضفه إلى كوب من الماء الدافئ واشربه عندما تشعر بالدوار.

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