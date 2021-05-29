بسبب خفاش.. حالة طوارئ في الخطوط الجوية الهندية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لطائرة هندية متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سادت حالة من الذعر والصراخ بين الركاب.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن طائرة أقلعت من مطار انديرا غاندي في الهند، وتوجهت إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تعرضت لحالة من الاضطراب أثناء التحليق بسبب وجود خفاش بها.

https://www.youtube.com/watch?v=TE21FrCmea8

وحسب ما ورد في الصحيفة، فأن طاقم الطائرة تعامل مع الأمر وأخبروا الركاب بوجود خفاش في الطائرة يحلق بداخلها إلا أن الركاب أصيبوا بالخوف والقلق.

وحاول الطاقم إحتواء الأمر إلا أن الذعر الذي حدث في الطائرة دفعهم للاتصال بالمطار في الهند وإخبارهم بوجود خفاش على متن الطائرة يثير الرعب بين الركاب وخوفهم من إصابتهم بأي مرض قد ينقله الخفاش.

جدير بالذكر أنه في وقت لاحق عقب هبوط الطائرة، تم إكتشاف وجود خفاش بالفعل في درجة رجال الأعمال وتم السيطرة عليه بحرص وتعقيم المكان جيدا.