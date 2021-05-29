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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى قنا العام يجرى عملية ولادة ناجحة لسيدة مصابة بكورونا

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام

سطر مستشفي قنا العام، قصة نجاح جديدة تضاف لسجل نجاحات الأطقم الطبية، في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، في قسم العزل بالمستشفي، تمثلت فى نجاح عملية ولادة توأم لسيدة مصابة بفيروس كورونا و محتجزة بالعناية المركزة لخطورة حالتها.

 

وأجريت عملية الولادة للسيدة المصابة، بعدما فاجأتها أعراض الولادة داخل العناية المركزة، ليتم التعامل معها مباشرة من قبل طاقم التمريض و يتم تحويلها لغرفة العمليات، لحين حضور الطبيب لإجراء عملية الولادة.

 

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وضم فريق التمريض كل من: ضحي هاشم، آيه عطيتو، سارة تمساح، صباح كحول، منال عبد الكريم، أبانوب صفوت، بإشراف ومتابعة الدكتور حسام الدين صلاح، طبيب النساء والتوليد، و الدكتور محمود عبد الرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد، و متابعة من الدكتورة أرساني زكريا، طبيب العناية النوبتجي، و الدكتورة انجي خلف، رئيس قسم العزل.


وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن عملية الولادة التي أجريت صباح اليوم، رغم خطورتها لصعوبة حالة المريضة، إلا أنها أجريت في وقت قياسي و بتعامل مباشر من قبل أطقم التمريض، حتي تماثلت المريضة للشفاء و وضعت توائم بحالة جيدة.

 

وأضاف الديب، أن المريضة كانت محتجزة بالعناية المركزة لإصابتها بفيروس كورونا و تخضع لجهاز التنفس الصناعي، وهو ما كان يمثل خطورة و عبء إضافي في التعامل مع الحالة، إلا أن حرفية طاقم التمريض و الأطباء في التعامل المباشر معها انتهي بنتائج طيبة.

 

ووجه الديب، الشكر لطاقم التمريض والأطباء علي دورهم الإنساني في التعامل مع الحالة وتحملهم عبء إضافي فوق طاقتهم، وكذلك الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والذى لا يتوانى عن تقديم الدعم اللازم، و المتابعة المستمرة للمستشفي للحفاظ علي التميز و تقديم خدمة طبية جيدة للمرضي.

 

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