أبو الغيط: العمل الإعلامي كشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المرحلة الحالية تستوجب استثمارا أكبر في صناعة محتوى عربي على الإنترنت بلغات أجنبية ذات تأثير واسع، الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، بالإضافة إلى لغات ذات صلة بقضايانا كـ الفارسية وحتى العبرية



وقال “أبو الغيط” إن وجود مثل هذا المحتوى يهدف للوصول إلى عقل الآخر والتأثير فيه والدفاع عن صورة المجتمع العربي وقضاياه، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأضاف “أبو الغيط” خلال كلمة مسجلة بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 للملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، أن الأحداث الأخيرة في مدينة القدس وقطاع غزة، أكدت أهمية العمل الإعلامي، بكافة صوره وتنوع منصاته في التصدي للدعاية المضادة.



وأوضح أن العمل الإعلامي كشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وممارساته العنصرية، التي لا يعرف الكثيرون في أنحاء العالم عنها شيئا،خاصة في الإعلام الغربي الذي ينحاز للرواية الإسرائيلية التي تصور الطرف المعتدي.

