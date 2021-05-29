الدرندلي: الخطيب متأثر بشدة مما قام به اللاعبون

أعرب خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بـ كأس السوبر الأفريقي مشددا أن محمود الخطيب رئيس النادي تأثر بشدة مما قام به اللاعبون أثناء تسلم الميداليات.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الفريق يعاني من ضغط شديد في المباريات لذلك فـ الأداء لم يكن على المستوى المطلوب ولكن الأهم هو تحقيق الفوز والتتويج بالبطولات .

وتابع أن مجلس الإدارة يعذر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ولا يلومه على الأداء خاصة وأن هناك ضغطا في المباريات ويعاني اللاعبون من إجهاد مشددا أن الأمر سيتحسن خلال الفترة المقبلة عقب عودة جميع المصابين.

وتابع أن الخطيب لا يعنيه سوى مصلحة الفريق ودائما ما يكون تحت ضغط عصبي شديد ويقدر اللاعبين ما يقوم به.

وأكمل أن تهنئة الزمالك للفريق هو أمر رائع ولفته طيبه مشددا أن هناك علاقة طيبة بين المجلس ولجنة الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب.