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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إصدارات الإمام الطيب تتصدر اهتمامات زوار معرض أبوظبي للكتاب

إصدارات الإمام الطيب
إصدارات الإمام الطيب تتصدر اهتمامات الزوار في معرض أبوظبي

اختتم مجلس حكماء المسلمين اليوم “السبت” مشاركته في معرض أبوظبي للكتاب، والذي امتد على مدار أسبوع كامل في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري.

قدم المجلس لزوار المعرض حوالي ستين عنوانًا متنوعًا في الفكر والفلسفة والعقيدة والفقه والتفسير والحديث وأدب الطفل، وناقشت المؤلفات عدة موضوعات مهمة مثل: التعايش والسلام، والتجديد والتصوف ومواجهة التطرف والحوار بين الشرق والغرب.


وأوضح الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن مؤلفات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين تصدرت اهتمامات القراء لإصدارات المجلس؛ حيث تناقش هذه المؤلفات قضايا معاصرة هامة تشغل تفكير العالم الإسلامي، مثل قضايا التراث والتجديد، وتحديد مفهوم أهل السنة والجماعة، والحوار والسلام العالمي، وقد عالجها فضيلة الإمام الطيب معالجة دقيقة، تزيل اللبس حول أي سوء فهم يتعلق بها.

معرض أبوظبي للكتاب الإمام الاكبر الامام الطيب مجلس حكماء المسلمين الفلسفة والعقيدة

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