عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

٢٤ ماكينة غسيل كلوي في مستشفى أبوتشت المركزي تخدم ١٤٨ مريضا بإجمالى ٤٥٠ جلسة أسبوعيا

تفقد مستشفى أبوتشت
تفقد مستشفى أبوتشت المركزى

تابع حازم عمر نائب محافظ قنا، سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أبو تشت المركزي للاطمئنان على انتظام سير العمل بها ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على الوحدة يوميا.

 

رافقه خلال جولته، الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية.

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بأبوتشت

نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري أبو تشت العلوي


وأكد نائب محافظ قنا، أن الوحدة تقدم خدماتها للمرضى المسجلين بها بانتظام، حيث تضم ٢٤ ماكينة غسيل كلوى تعمل بنظام ٣ نوبتجيات يوميا حتى الساعة ٩ مساءا وتخدم ١٤٨ مريض بإجمالى ٤٥٠ جلسة تقريبا على مدار الإسبوع. 

 

واطمأن نائب محافظ قنا، من المرضى عن مدى رضاهم على الخدمات المقدمة لهم واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً حرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على توفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وكذلك ضبط انتظام فرق الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والوحدات الصحية من خلال توجيهاته المستمرة بعمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية لاسيما التي تعمل بنظام ٢٤ ساعة للتأكد من استمرارها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية دورية بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة.

 

كما وجه عمر، مسئولي الوحدة بضرورة الاهتمام بالمتابعة والصيانة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي والأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها طبقا لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز للحفاظ على استمرار العمل لأطول فترة ممكنة.

 

وفي سياق متصل تفقد نائب محافظ قنا، انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت، إحدى الوحدات الصحية التي تعمل بنظام ٢٤ ساعة، حيث تفقد أقسام الوحدة و ألتقى بعدد من المترددين على الوحدة، واطمئن منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد مستشفى أبوتشت المركزى

IMG-20210529-WA0085
IMG-20210529-WA0085
IMG-20210529-WA0083
IMG-20210529-WA0083
IMG-20210529-WA0081
IMG-20210529-WA0081
IMG-20210529-WA0077
IMG-20210529-WA0077
IMG-20210529-WA0078
IMG-20210529-WA0078
IMG-20210529-WA0073
IMG-20210529-WA0073
IMG-20210529-WA0072
IMG-20210529-WA0072
نائب محافظ قنا وحدة الغسيل الكلوى مستشفي أبوتشت المركزي الخدمات المقدمة للمرضى مدينة أبوتشت وزارة الصحة اخبار قنا

موضوعات متعلقة

مستشفى قنا العام يجرى عملية ولادة ناجحة لسيدة مصابة بكورونا

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بأبوتشت

ترشيحاتنا

لمزارعى الكمثرى.. 16 نصيحة يجب مراعاتها خلال يونيو

مستجدات التفاوض مع "ايفر جيفين".. مؤتمر صحفي بقناة السويس غدا

السيسي يوجه باستغلال أصول الدولة من الأراضي والسواحل وحماية قيمتها كثروة قومية

أخبار التوك شو: سبب انتشار الفطر الأسود في الهند.. ومنى المحمدي تدعو لـ السيسي

رابح ماجر: مانشستر سيتي الأقرب للفوز بدوري الأبطال.. وجوارديولا لم يظلم محرز

لأول مرة.. الكشف عن شيفرولية كولورادو الـ بيك آب موديل 2023.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل.. السعودية تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة

بعد 4 أيام من ذبح زوجته له.. العثور على رأس قتيل إمبابة بمقلب قمامة في شبرامنت

سبب هجوم رواد التواصل الإجتماعي علي فيفي عبده بعد ظهورها الأخير

مصرع طفل وإصابة 8 في حادث بطريق "السويس - الزعفرانة"

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

إيقاف كارتيرون وبن شرقي مباراتين فى أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي

حادث سير مروع.. مصرع مخرج معروف بعد 10 أيام من دخول المستشفى

جماجم وعظام بشرية تثير الرعب أسفل الطريق الحر في القليوبية| تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا السيارة الأكثر مبيعا في العالم.. حكاية خلطة الإمبراطور الياباني

سعر ومواصفات فورد اكسبيديشن Ford Expedition في السعودية .. صور

سيارة ومواصفات تويوتا لاند كروزر Land Cruiser الكورية في مصر

هل تشعر بتنميل أو آلام في الوجه.. أبرز أعراض الفطر الأسود بعد تأكيد أول إصابة

فيديو

فيديوجراف.. ما سر جماجم قليوب الملقاة أسفل الطريق الحر؟

فيديوجراف.. نصيحة مبروك عطية لمرضى القدم السكري بعد بتر إصبعه

فيديوجراف.. المكسب بتاعنا .. تفاصيل أزمة محمد رمضان وسعد لمجرد

فيديو جراف| تبشر بالجنة .. رامي رضوان يروي موقفا غريبا في وداع سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أغار عليكى يا قدس

داليا السواح تكتب: الأعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. المساواة في الظلم عدل

د. محمد مبروك يكتب: فيروس كورونا طبيعي أم صناعة بشرية؟

بيرى محمد تكتب: الأهلى يسيطر على عرش الكرة الأفريقية

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ