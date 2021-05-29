٢٤ ماكينة غسيل كلوي في مستشفى أبوتشت المركزي تخدم ١٤٨ مريضا بإجمالى ٤٥٠ جلسة أسبوعيا

تابع حازم عمر نائب محافظ قنا، سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أبو تشت المركزي للاطمئنان على انتظام سير العمل بها ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على الوحدة يوميا.

رافقه خلال جولته، الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأكد نائب محافظ قنا، أن الوحدة تقدم خدماتها للمرضى المسجلين بها بانتظام، حيث تضم ٢٤ ماكينة غسيل كلوى تعمل بنظام ٣ نوبتجيات يوميا حتى الساعة ٩ مساءا وتخدم ١٤٨ مريض بإجمالى ٤٥٠ جلسة تقريبا على مدار الإسبوع.

واطمأن نائب محافظ قنا، من المرضى عن مدى رضاهم على الخدمات المقدمة لهم واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً حرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على توفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وكذلك ضبط انتظام فرق الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والوحدات الصحية من خلال توجيهاته المستمرة بعمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية لاسيما التي تعمل بنظام ٢٤ ساعة للتأكد من استمرارها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية دورية بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة.

كما وجه عمر، مسئولي الوحدة بضرورة الاهتمام بالمتابعة والصيانة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي والأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها طبقا لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز للحفاظ على استمرار العمل لأطول فترة ممكنة.

وفي سياق متصل تفقد نائب محافظ قنا، انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت، إحدى الوحدات الصحية التي تعمل بنظام ٢٤ ساعة، حيث تفقد أقسام الوحدة و ألتقى بعدد من المترددين على الوحدة، واطمئن منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد مستشفى أبوتشت المركزى

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