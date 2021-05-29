د. محمد مبروك يكتب: فيروس كورونا طبيعي أم صناعة بشرية؟

منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في مقاطعة ووهان الصينية نهاية عام 2019 وما تسبب فيه من كوارث على الصعيدين الصحي والاقتصادي على مستوى العالم، ولا يتوقف المهتمون به عن البحث وراء أصل الفيروس، هل هو فيروس طبيعي كان موجوداً بالأصل ثم حدثت به بعض الطفرات الوراثية التي أكسبته تلك الصفات التي مكنته من الانتقال للإنسان، ومن ثم، من شخص إلى آخر، أم أنه خرج من المعمل بعد إحداث طفرات جينية مقصودة في هذا النوع من الفيروس التاجي للوصول إلى هذا المستوى من الضراوة وسرعة الانتشار؟، كما أن التساؤل والبحث لا يخلو أيضاً من أن يكون هناك مؤامرة وراء ظهوره كما يروق للكثير من الناس وكما ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك من يقف وراء ظهور هذا الفيروس للتخلص من أكبر عدد ممكن من البشر كي يستعيد الكوكب بريقه بتلك الأعداد (الصفوة) الناجية من فتكه!

وقد بدا الأمر في أوله محيراً من إعلان منظمة الصحة العالمية في البداية أن الفيروس لا يمكن انتقاله من شخص إلى آخر، ثم تغيرت الأمور بعد ذلك وتطورت إلى ما وصلنا إليه، لكنه، وبرغم الوصول إلى عدد لا بأس به من اللقاحات لهذا الفيروس وبدء أكبر حملة تطعيم على مستوى العالم لحماية البشر منه، إلا أن هناك الجديد من المعلومات يتم اكتشافها من قِبل الباحثين بشكل متواصل، ولا زال التساؤل قائماً، أهو فيروس طبيعي أم مُصنّع معملياً؟، حتى بعدما أرسلت منظمة الصحة العالمية لجنة لتقصي حقيقة الفيروس بعد أكثر من عام على انتشاره لمقاطعة ووهان الصينية التي ظهر فيها في البداية، لكن اللجنة بعد انتهاء عملها لم تستطع الإجابة على هذا السؤال، وقالت إنها قد واجهت بعض التحديات في إتمام مهمتها، لكنها لم تتوصل إلى القطع بمصدر هذا الفيروس…

وقد كانت بعض الدوائر العلمية قد أعلنت العام الماضي أن الفيروس من النوع التاجي الذي حدثت به بعض التحورات (الطبيعية) داخل وسيط من الحيوان، قيل في البداية إنه ربما يكون الخفاش ثم تم الإعلان عن أنه حيوان يسمى ب (آكل النمل الحرشفي) أو (البنجولين) وهو من الحيوانات الثديية المحظور صيدها لأنها مهددة بالانقراض!

ثم خرج بعد ذلك بعض الباحثين بحقائق جديدة من أن التكوين الجيني لهذا الفيروس (الجينوم) به بعض التسلسلات الغريبة من العناصر التي تنتمي لفيروس (الإيدز) وطفيل (الملاريا) مما يعزز فكرة أنه فيروس معملي وليس طبيعياً، وهذا ما دعا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى طلب تشكيل فريق بحثي للعمل على اكتشاف أصل هذا الفيروس، بعدما كان يلمّح بذلك الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" حين كان يسميه ب (الفيروس الصيني) تارة و(الوباء الصيني) تارة أخرى، في إشارة منه إلى خروج هذا الفيروس من أحد المعامل البيولوجية في الصين…

وقد تواصلتُ مع أحد العلماء العاملين بمعامل الأبحاث على الفيروسات في الولايات المتحدة الأمريكية وسألته عن طبيعة العمل داخل تلك المعامل، وهل يتم بالفعل إحداث طفرات ببعض الفيروسات داخل هذه المعامل؟ وإن كان يحدث هذا فلماذا؟ وقد كانت الإجابة صادمة!

إنه من الطبيعي العمل على العديد من الفيروسات وإحداث الكثير من الطفرات الوراثية فيها ومتابعة نشاطها والتغير الذي يطرأ عليها، ويحدث هذا بغرض البحث العلمي التقليدي لمتابعة نشاط تلك الفيروسات والوصول لبعض الأدوية واللقاحات للأمراض التي تصيب الإنسان، لكنه استبعد بشكل قاطع أن تكون مثل هذه الأبحاث للوصول إلى سلالة فتاكة يمكن خروجها من المعمل بهذا الشكل، لكن رأيه كان أنه على الأرجح أن هذا الفيروس ربما يكون قد تطور داخل أحد المعامل نتيجة الطفرات التي طرأت عليه بسبب الأبحاث العلمية وأصاب (بطريق الخطأ) أحد أو بعض العاملين بالمعمل، ثم انتشر بعد ذلك، خصوصاً بعد الإعلان عن أن الوسيط الحيواني ربما يكون (البنجولين) ذلك الحيوان الذي ينتشر بالصين!

ويبقى ذلك مجرد احتمال مبني على استنتاج - لا دليل مادي يدعمه -، ولا ندري هل يمكن أن نتوصل بالفعل في الأيام والشهور القادمة لأصل هذا الفيروس أم سيبقى الأمر مبهم، لكن المهم والضروري الآن هو العمل على إيقاف انتشاره والحماية منه عن طريق الإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح.