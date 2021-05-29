ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. المساواة في الظلم عدل

صدر مؤخراَ قرارات صارمة بغلق المحلات والكافيهات من الساعة التاسعة مساءاً بسبب زيادة الإصابات من المدعوة كورونا، ومع اقتراب عيد الفطر تم أضافة قرارات بغلق المتنزهات والشواطئ وده خوفاً من التجمعات بسبب المدعوقة الكورونا اللي قرفت العالم كله مش بس الشعب المصري.

وبدون سابق إنذار السوشيال ميديا ولعت بصور فرح بنت محمد المرشدي رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ اللي اتكلف 3 مليون دولار، بدأ الفرح مساء الجمعة الماضية واستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت في منطقة القطامية هايتس بقصر المرشدي.

ولأول مرة الشعب مايركزش في البذخ اللي كان أساس الفرح ولا قعدوا يعدوا ده بكام وده بكام ولا ده أخد كام ولا ده صرف كام، بل بالعكس الناس كان اهتمامهم وتركيزهم كله منصب على سؤال مهم جداً هو رئيس الوزراء اللي طلع قرار بغلق قاعات الأفراح الساعة 9 مساءاً راح فرح الساعة 11 مساءاً ليه، وبما إن سيادته مانع التجمعات الكبيرة ليه الفرح كان فيه التجمعات المهولة دي من فنانين لأعضاء مجلس نواب وشيوخ لرجال اقتصاد وسياسة ده غير أصحاب العروسة والعريس والأهل ألخ ألخ ألخ، بالإضافة أن سيادته ما خدش بالإجراءات الاحترازية اللي قارفين الشعب بيها، يعني لا لبس كمامه ولا جوانتي ولا فيه تباعد اجتماعي على العكس ده سلم وقرب وحضن وباس ومتصور كمان يعني من الآخر الصور دليل أدانته.

ولأن الناس على آخرها بدأ الألش وكان فيه منه العادي ومنه السافر لكنه في جميع الأحوال ألش وبصراحة ليهم حق يعني مطلوب منهم يلتزموا علشان أنتم تحضروا أفراح وتشهيصوا؟ ولا علشان هو رئيس الوزراء يعمل اللي هو عايزة؟

مش مفروض القرارات يا سادة بتمشي على الكل ولا يستثني منها أحد، ولا القرارات بتبقي على ناس وناس، ده حتى المساواة في الظلم عدل، ما هو يا نعيش عيشة فل يا نموت أحنا الكل واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.