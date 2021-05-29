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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابح ماجر: مانشستر سيتي الأقرب للفوز بدوري الأبطال.. وجوارديولا لم يظلم محرز

الأسطورة الجزائرية
الأسطورة الجزائرية رابح ماجر

أكد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، أن فريق  مانشستر سيتي هو الأقرب لحصد لقب دوري أبطال أوروبا،على حساب تشيلسي.

 

وقال رابح ماجر في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: مانشستر سيتي هو الأفضل في أوروبا حاليا من وجهة نظري، والأقرب لحصد لقب دوري الأبطال، لقد قدم موسما رائعا، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي عن جدارة".

 

وتابع رابح ماجر:" رياض محرز “ لاعب مانشستر سيتي” لم يتعرض للظلم من جانب بيب جوارديولا “ المدير الفني للسماوي”، خلال الفترة الماضية، جوارديولا مدرب كبير، ومحرز تطور كثيرا تحت قيادته".

 

 ويلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب إستاديو دو دراجاو بالبرتغال، في  نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ويشهد نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم، السبت، صراعًا عربيًا، بين الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي.

 

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ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة رياض محرز ، لتحقيق حلم جماهير السماوي، بالفوز على تشيلسي في مباراة اليوم، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

 

على الجانب الآخر، يطمح تشيلسي بقيادة حكيم زياش، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وتوج باللقب موسم  2012 - 2012.

 

وكان فريق مانشستر سيتي تأهل إلى النهائي بعد الفوز علي فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي نصف النهائي.

 

بينما تأهل تشيلسي بعد ما نجح في إقصاء ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

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