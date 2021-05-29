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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: سبب انتشار الفطر الأسود في الهند.. ومنى المحمدي تدعو لـ السيسي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ونرصد في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.

خلال زيارته «جوليوس نيريري».. وزير الإسكان: 13 مليون ساعة عملا منذ بدء المشروع |ِشاهد
قدمت الإعلامية رشا مجدي تغطية خاصة من تنزانيا لمتابعة سير مشروع سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهربائية.

وشرح الدكتور عاصم الجزار  وزير الإسكان، خلال التغطية عدد الأنفاق الموجودة بالمشروع، والتي تنتهي بـ 9 توربينات مسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية، من خلال طريقة عمل هندسية مخطط لها.

وزير الإسكان: القيادة السياسية تسعى لـ إدخال لقاحات كورونا لفريق «جوليوس نيريري»|شاهد
قدمت الإعلامية رشا مجدي تغطية خاصة من تنزانيا لمتابعة سير مشروع سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهربائية.



رئيس الرابطة الطبية يكشف سبب انتشار الفطر الأسود في الهند
أكد فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق الأوسطية، ضرورة حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على لقاح كورونا، موضحا أن إيطاليا غيرت طريقة تطعيمها وفقا للفئة العمرية.



مطرب صعيدي يغني "أنا دمي فلسطيني".. و"عساف" يشيد بأدائه
قال المطرب الشعبي  محمد عزت ابن مركز البلينا محافظة سوهاج،إنه لم يتوقع رد الفعل الكبير الذى جاء فور نشر الفيديو الخاص به وهو يغني أغنية " أنا دمي فلسطيني" باللهجة الصعيدية.

بعد وصولها إلى معهد ناصر..السيدة منى المحمدي تدعو لـ الرئيس السيسي
رصدت كاميرا “إكسترا نيوز” تفاصيل وصول السيدة منى محمدي إلى مستشفى ناصر لعمل عملية تركيب عدسة في العين.

وقالت السيدة منى محمدي، خلال حوارها على قناة “إكسترا نيوز”، إنها مذهولة مما حدث ولم تكن تتوقع أن يتم الأمر بهذه السرعة.

سمير راغب: مصر من أكبر الدول المساهمة في حفظ السلام
قال العميد سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن حفظ السلام أمر هام على مستوى العالم أجمع، موضحا أن الولايات المتحدة تحتفل، السبت، باليوم الدولي لحفظة السلام.
 

امتى تعرفي إن سلوك طفلك محتاج خبير أو مختص.. خبيرة علم أعصاب تجيب
قالت شيماء البهي خبيرة علم الأعصاب والإتيكيت، إن فرط الحركة ADHD يأتى من نقص كيميائي فى مناطق معينة فى المخ.



زي المحلات.. طريقة عمل الدجاج المشوي على الحجر |شاهد


انخفاض كبير .. خبير بيولوجي : الهند استطاعت بالفعل السيطرة على وباء كورونا
قال قطيبة الحمداني، الخبير البيولوجي، إن الهند اليوم سجلت أقل رقم من حيث عدد الإصابات منذ بداية الموجة الثالثة في البلاد، موضحا أن الوضع الوبائي في الهند الآن أكثر سيطرة.

هاني الناظر يحذر أصحاب البشرة البيضاء من خطر كبير خلال الصيف.. فيديو
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إنه يجب الابتعاد عن التعرض لحرارة الشمس خلال فترة الظهيرة صيفا، لأنها تسبب حروقا وتضعف مناعة الجلد وتسبب التهابات.

لقاح كورونا وزير الإسكان مستشفى ناصر المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية اخبار التوك شو

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