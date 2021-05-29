داليا السواح تكتب: الأعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

بات اهتمام الدولة واضحًا في السنوات الأخيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومما له من أهمية واضحة في التنمية الاقتصادية لأي دولة وبالفعل فقد تم اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة منذ مارس الماضي بعد تعديلات جذرية طالت هذا القانون منذ أكثر من ١٥ عام مضت.

وبدأت ملامح ذلك الاهتمام منذ أكثر من ست سنوات تقريبا ومع تولي عبد الفتاح السيسي رئاسه الجمهوريه حيث كان هذا القطاع علي قائمه اهتماماته و لأول مرة في تاريخ الدولة يقوم البنك المركزي بتفعيل مبادرة الـ٥٪؜ لمساعده هذا القطاع الذي يمثل ٦٠٪؜ من اقتصاد الدولة وإيمانا من الحكومة بأهميته و دوره في تنميه المجتمع فاستمر تفعيل تلك المبادره حتي وقتنا هذا لتساعد و تشجع أصحاب المشروعات في تنمية أعمالهم .

و قد جاءت بنود القانون ولائحته التنفيذيه بالعديد من التيسيرات في منح الأراضي واستصدار التراخيص والمعاملة الضريبية وتحديد الشكل القانوني للمعامله مع جهاز المشروعات والتيسيرات الجمركية والعديد من الجهات الاأخري وأعتقد من وجهه نظري ان بعد صدور ذلك القانون نحتاج وبشدة إلي جهة تقع تحت مظلتها كل الجهات التي تتعامل مع هذا القطاع العريض من الاقتصاد ولا ننسي البنك المركزي بتيسيراته المالية والهيئة العامة للرقابة المالية ودورها المحوري في اصدار التشريعات واستحداث التيسيرات لقطاع متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة.

نثمن دور الدولة في مساعده هذا القطاع المهم والمحوري للتنميه ولكن هناك من يفتقد لثقافة الوعي والمعرفة بالخدمات المقدمه من تلك الجهات كذلك تنوعها وعدم وجودها تحت مظله واحدة مما يعرقل تنفيذ بعضها وتقديم الخدمة المطلوبه للمواطن المصري.

وإيمانا منا باقتناع الدولة وإهتمامها العميق بهذا القطاع والذي انعكس علي مر سنوات في إصدار العديد من التيسيرات فاننا ندعم فكره مجلس اعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقع تحت مظلته كل جهة تقدم خدمه لهذه الفئة تيسيرا علي متلقيها علي ان ينضم لتلك القطاعات قطاع محوري وهام جدا وهو قطاع التدريب للعاملين ومقدمي الخدمه مع استحداث تقديم الخدمات بالشكل الرقمي واعطاء اطار زمني محدد لتنفيذها تشجيعا للشباب علي العمل والدخول في المنظومة الرسمية.. فشباب الدولة المصرية يستحقون ذلك وحكومتنا تؤمن تماما بأهميه دورهم في تنميه المجتمع والاقتصاد.. تعودنا في السنوات القليله السابقة أن المستحيل دائما ممكن .. فهل ممكن؟!