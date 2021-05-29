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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أغار عليكى يا قدس

صدى البلد

وهل على بلد سواكى أغار
أغار عليكى 
ياقبلة الاسلام وانشودة الاحرار 
أغار عليكى 
يامنحة الرحمان من وطأة الكفار
والله عزرا وسماحة وكثير من
الاعزار
اغار عليكى 
كلما أدانوا وشجبوا ونددوا عن نصرة 
إخوانهم 
كلما تخازلوا فى كل مرة 
كلما ناصروا من استباحوا 
النساء وهدموا 
الأسوار
اغار عليكى يا بكاء عمر ودموع
صلاح الدين بعدما أصبحوا للحق
أنصار
اغار عليكى يامهد عيسى 
ومسرى محمد ياقبلة المسلمين
ومكمن الاسرار
كانوا رجالا يفخر الزمان بهم
وفى زماننا رجال أصبحوا
فى الفتنة احبار
لن تفلحوا فالاقصى فى قلوبنا 
وفلسطين جرح ينزف فينا 
اطوارا
أبناء غزة من للعزة دونكموا 
انتم حماة الأقصى وعدوكم 
جبار
لاتنظروا للعرب من حولكموا
فكلهم اموات وحيهم
غدار
ليحيا فيكى يا قدس ابنا ء
جلدتكى من يدحضون الزل
بالاحجار 
من يرسمون خارطة الخلاص 
بدمائهم
يجاهدون بالسيوف ليموتوا
ابرارا
القدس..عربية 
 

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ساحة رأي

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