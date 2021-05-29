عمر ربيع ياسين ينهى علاقته بقناة "النهار"

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إنه أنهى علاقته بقناة النهار وببرنامج "نمبر1"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب عمر ربيع، على حسابه: "‎خلال موسمين شرفت بالتواجد عبر شاشة قناة النهار وبقدر الإمكان حاولنا واجتهدنا لنقدم الأفضل لنيل رضاء حضراتكم ولمسنا دائما دعمكم و تشجعيكم من أجل تقديم المزيد من المحتوى المتميز"



واختتم "اليوم أعلن نهاية علاقتي بقناة النهار متمنيا لهم كل التوفيق على أن نلتقي قريبا إن شاء الله في خطوة جديدة راجياً من الله التوفيق و السداد 🙏🏻🙏🏻"