محافظ الوادى الجديد يتفقد مزرعة نعناع على مساحة 2600 فدان بالفرافرة .. صور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، خلال جولته بمركز الفرافرة، اليوم السبت، مشروع استثمار زراعي لإنتاج النباتات الطبية والعطرية (النعناع) على مساحة 2600 فدان بمنطقة سهل بركة.

وأشاد المحافظ ، بالمشروع والذي يتم تسويقه وتصديره لشركات الصناعات الدوائية والغذائية والأعلاف، موجها بالتنسيق بين المستثمر ومديرية الزراعة للتنسيق مع صغار المزارعين لزراعة النباتات الطبية وتسويق إنتاجهم.

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وفى سياق متصل، يجرى تنفيذ أحد مشروعات الاستثمار الزراعى لإنتاج النباتات العطرية والزيتية، بمنطقة سهل قروين والمقام على مساحة 270 فدانا من إجمالى 1000 فدان مستهدف زراعتها، حيث يتم تصدير منتجاته لعدد من دول شرق آسيا وألمانيا.

وأشاد المحافظ بالمشروع وحجم وجودة الإنتاج الذى يتم تصديره لعدد من دول شرق آسيا وألمانيا، وتشمل المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها ( شيح بابونج - حبة البركة - النعناع - الشبت - البقدونس - الكمون).

من جانب آخر، عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إجتماعَ لمتابعة موقف المشروعات الإستثمارية الزراعية بمركزي الداخلة وبلاط وذلك بحضور السيد نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والمهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط مركزي والمهندس محمد ساسى مدير صندوق الأراضي بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

حيث وجه المحافظ ، بإتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأراضي من المتقاعسين عن التنفيذ بعد منحهم كافة المهل القانونية، لإعادة طرحها للراغبين الجادين في إقامة مشروعات زراعية، وتيسير إجراءات حصول الشباب علي الأراضي.

من جانب اخر، أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإتجاه إلى زراعة نباتات ومحاصيل غير تقليدية موفرة لإستهلاك المياه وذات عائد إقتصادي مرتفع، جاء ذلك خلال تفقده لإحدى مشروعات الإستثمار الزراعي لزراعة نبات المغات بمنطقة أبو هريرة بالفرافرة يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالمحافظة.

ووجه المحافظ ، بنشر ثقافة زراعة مثل هذه المحاصيل الفريدة، وتدريب المزارعين علي زراعتها لتحقيق عائد إقتصادي مرتفع. هذا وتصل إنتاجية الفدان من نبات المغات إلي ٢ طن ويصل سعر بيع الطن من المحصول إلى ٤٢ ألف جنيه.

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