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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزيرة التضامن: مبادرة بر أمان تستهدف دعم 42 ألف صياد.. فيديو

مبادرة بر امان
مبادرة بر امان

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إن مبادرة بر أمان التى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف لتوفير منظومة حماية للعمالة غير المنتظمة خاصة بعد فيروس كورونا والآثار السلبية التى خلفها على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى فئة العمالة غير المنتظمة بشكل خاص.

 

وأوضحت ميرفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بي سي أنه يتم التعاون في تنفيذ المبادرة مع هيئة الثروة السمكية من خلال ممثلي الصيادين ورؤساء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك، موضحة أنه من خلال المبادرة التخطيط، لتوفير شبكات ومستلزمات  للصيد لعدم الصيد بالأيدي والصيد بأمان وبذلك ينعكس فى تحسين خدمة المعيشة.


وأضافت أن مبادرة بر أمان توفر حماية اقتصادية واجتماعية والرعاية الطبية على نفقة الدولة، منوهة إلى أنه يتم التواصل حاليا مع وزارة الصحة لشمولهم فى التأمين الصحي.

 

وواصلت: “ستقوم مبادرة بر أمان بالحفاظ على صحة الصيادين من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم”.

 

وأكدت أن المبادرة تستهدف صغار الصيادين فى التسع بحيرات مثل: الريان وإدكو ومريوط والمنزلة وناصر وغيرها، موضحة أنه يوجد حوالى 42 ألف صياد من صغار الصيادين على مستوى الجمهورية.

 

وتابعت أنه فى حضور محافظ الفيوم تم يوم الخميس المقبل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة وهى بحيرة الريان، لافتة إلى أنها مستمرة خلال شهر يونيو.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن الإجتماعى هيئة الثروة السمكية الثروة السمكية وزيرة التضامن

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