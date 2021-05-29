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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تهنئ رانيا فريد شوقي بعيد ميلادها

وفاء عامر
وفاء عامر

حرصت الفنانة وفاء عامر، على تهنئة رانيا فريد شوقي بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"


ونشرت وفاء عامر، صورة لرانيا فريد شوقي برفقة زوجها، وكتبت: "كل سنة وانتي بصحة وعافية يا جميلة"


يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كل من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.


مسلسل ولاد ناس، يعرض على عدة قنوات مصرية، هي: "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية، ومنصات فيو.

 

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IMG_٢٠٢١٠٥٢٩_١٦٠٧٤٩
رانيا فريد شوقي التواصل الاجتماعي عيد ميلاد وفاء عامر الفنانة وفاء عامر عيد ميلادها اعمال رانيا فريد شوقي مسلسل ولاد ناس

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