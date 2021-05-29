وفاء عامر تهنئ رانيا فريد شوقي بعيد ميلادها

حرصت الفنانة وفاء عامر، على تهنئة رانيا فريد شوقي بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"



ونشرت وفاء عامر، صورة لرانيا فريد شوقي برفقة زوجها، وكتبت: "كل سنة وانتي بصحة وعافية يا جميلة"



يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كل من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.



مسلسل ولاد ناس، يعرض على عدة قنوات مصرية، هي: "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية، ومنصات فيو.