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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الأولمبية تهنىء الزمالك بالوصول لنهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة

سلة الزمالك
سلة الزمالك

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لنادي الزمالك بوصول فريق كرة السلة لنهائي البطولة الافريقية للأندية "الأفروليج" المقامة في رواندا حاليا بعد الفوز في مباراة الدور قبل النهائي اليوم على فريق بيترو دي لواندا الأنجلوي بنتيجة 89-71 بعد أداء مميز وحماسي من لاعبي الزمالك. 


وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن فريق الزمالك لكرة السلة يقدم أداء مميز للغاية في البطولة وهناك حرص من اللاعبين على تحقيق اللقب ورفع ااسم مصر عاليا وتحقيق اللقب الإفريقي لكرة السلة. 


وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص الدعوات لفريق الزمالك لكرة السلة في مباراة النهائي غدا وثقة الجميع في قدرة الفريق على تحقيق اللقب الإفريقية وإسعاد جماهير الزمالك وأعضاء نادي الزمالك وجماهير مصر بهذا اللقب من أجل ااستمرار رفع اسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية.

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الأولمبية اللجنة الاولمبية الزمالك نادي الزمالك نهائي البطولة الافريقية للأندية بيترو دي لواندا

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