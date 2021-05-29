اللجنة الأولمبية تهنىء الزمالك بالوصول لنهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة

اللجنة الأولمبية تهنىء الزمالك بالوصول لنهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لنادي الزمالك بوصول فريق كرة السلة لنهائي البطولة الافريقية للأندية "الأفروليج" المقامة في رواندا حاليا بعد الفوز في مباراة الدور قبل النهائي اليوم على فريق بيترو دي لواندا الأنجلوي بنتيجة 89-71 بعد أداء مميز وحماسي من لاعبي الزمالك.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن فريق الزمالك لكرة السلة يقدم أداء مميز للغاية في البطولة وهناك حرص من اللاعبين على تحقيق اللقب ورفع ااسم مصر عاليا وتحقيق اللقب الإفريقي لكرة السلة.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص الدعوات لفريق الزمالك لكرة السلة في مباراة النهائي غدا وثقة الجميع في قدرة الفريق على تحقيق اللقب الإفريقية وإسعاد جماهير الزمالك وأعضاء نادي الزمالك وجماهير مصر بهذا اللقب من أجل ااستمرار رفع اسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية.