إصابة مدير مرور أسوان فى حادث بالطريق الصحراوي

تعرض مدير مرور أسوان اليوم السبت العميد أحمد . م. س لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل "تريلا" أثناء استقلاله سيارة العمل، برفقة ضابط وأمين شرطة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا" وسيارة ربع نقل تابعة لإدارة مرور أسوان، وذلك بالقرب من الكيلو 10 على الطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة .

وأقرأ أيضاً:

وتبين من التحريات الأولية إصابة العميد أحمد .م.س مدير إدارة مرور أسوان، 50 سنة، والذى أصيب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، فيما أصيب محمود .س.ع أمين شرطة، 41 سنة، ما بعد الارتجاج الرتبة، وفى نفس الحادث أصيب كذلك نقيب أحمد .م.أ 29 سنة بكسر الذراع الايمن في سحجات متفرقة فى الذراع اليمنى ، وتم على الفور نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة .

وكان قد لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الشارع الجديد بمدينة أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً بنشوب حريق بعقار كائن بمنطقة الشارع الجديد دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى محل البلاغ ، وقد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل أن يمتد للمناطق المجاورة ، فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة المختصة.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم السبت في تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم (6) سلاح ناري و كمية من البانجو تزن (3.000) جرام .

ففي مجال تنفيذ الأحكام ، فقد نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 581 حكمًا، كما تم ضبط 139 حكم حبس جزئي، و24 حكم حبس مستأنف، و337 أحكام غرامات، و78 أحكام المخالفات، علاوة علي ضبط 3 جنايات .

أما في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا لمخالفات كل، البلدية، علاوة على ضبط 2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر، فضلاً عن ضبط 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر، هذا بجانب ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها .