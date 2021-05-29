د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

الاهلى المصرى ومن غيره ملك أفريقيا المتوج بطلا لكأس السوبر الافريقى للمره السابعه فى تاريخه و بعد فراق ٧ اعوام .. 5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر

واصل النادي الأهلي هوايته في حصد الألقاب القارية، بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي بالفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل هدفي الأهلي خلال اللقاء كل من محمد شريف وصلاح محسن ليحصد المارد الأحمر لقب جديد يضيفه إلى خزائنه.

5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

ونجح الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في تحقيق مجموعة من الأرقام القياسية عقب الفوز ببطولة السوبر وهي:

1.تحقيق اللقب السابع في بطولة السوبر الأفريقي ليواصل رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للقب بعد أن فاز به أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ويأتي بعده الزمالك 4 ألقاب ثم مازيمبي 3 ألقاب.

2.المشاركة في البطولة للمرة رقم 9 كأكثر الفرق الأفريقية لعبا في السوبر حيث شارك من قبل 8 مرات .



3. رفع الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى 22 لقب بعد 9 ألقاب لدوري الأبطال و4 بطولات لكأس الكؤوس ولقب للكونفيدرالية و7 ألقاب للسوبر الأفريقي وبطولة للكأس الأفرواسيوية ليضيق الخناق على ريال مدريد الأسباني المتصدر لفرق العالم برصيد 26 لقب.

4. حقق الأهلي الخماسية الثالثة في تاريخ الكرة المصرية بالفوز بكل الألقاب المحلية والقارية بعدما فاز بالدوري وكأس مصر والسوبر المصري محليا ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي قاريا، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية التي حقق فيها الأهلي أفضل إنجاز وهو الميدالية البرونزية وسبق للأهلي أن حقق الخماسية في موسمي 2005- 2006 و2006- 2007 وهو الفريق المصري الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.



5. أعاد الأهلي البطولة للفرق أبطال بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز بها بطل الكونفدرالية في آخر موسمين عن طريق الرجاء المغربي والزمالك.

ونستعرض معكم أبرز المكاسب الفنية والمادية التي حققها الأهلي بعد التتويج بلقب السوبر:



سيحصل الأهلي على مبلغ 200 ألف دولار، أي حوالي 3 مليون جنيه مصري وهي قيمة الجائزة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

حصل النادي الأهلي على 3 مليون جنيه من أحدى الشركات الراعية نظير راعية الفريق خلال مباراة السوبر والتي أقيمت في قطر ووضع شعارها على القميص خلال المباراة.

من الناحية الفنية وعلى الرغم من عدم ظهور الأهلي بالأداء الممتع الذي يعجب الكثير من الجماهير إلا إنه حقق الأهم بحصد اللقب وحقق أيضا عدة مكاسب فينة.

أول مكاسب موسيماني الفنية عودة علي معلول لمركز الظهير الأيسر بعدما شارك في الشوط الثاني كاملا وقدم أداء مميز معهود على الدولي التونسي بعد فترة غياب استمرت قرابة الثلاثة أشهر.

مواصلة تألق صلاح محسن في خط هجوم الأهلي كان مكسب كبير أيضا لموسيماني بعدما أصبح بمثابة البديل الذهبي للفريق حيث سجل أمام الزمالك وصن داونز ثم نهضة بركان بعد أن دفع به موسيماني قبل نهاية المباريات.



مكسب أخر للأهلي أيضا هو استمرار تألق محمد شريف الذي سجل هدف رائع في شباك نهضة بركان وفتح من خلاله المباراة وكان سببا رئيسيا في حصد النادي الأهلي للقب.

أيضا عودة حمدي فتحي للمشاركة من جديد في المباريات بعد تعافيه من الإصابة تمثل إضافة ومكسب كبير لخط وسط الأهلي وأيضا عودة محمود كهربا للمشاركة في المباريات من جديد بعد أن غاب عن المشاركة في الفترة الماضية كلها مكاسب مهمة للأهلي والمدرب بيتسو موسيماني.

الطريق الأسهل نحو الشباك.. شريف منقذ هجوم الأهلي الدائم من طريقة موسيماني!

وكعادة اللقاءات الأخيرة للمارد الأحمر تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قدم لاعبو الأهلي أداء سئ للغاية، خاصة في مجريات الشوط الأول الذي كاد خلاله الفريق المغربي من خطف هدفا يعقد الأمور.

غياب الأهلي الهجومي التام حتى الدقيقة ٥٧ التي أحرز خلالها فتى الأهلي الذهبي محمد شريف، كان من ضمن أسبابه الواضحة توهان الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، بجانب الاعتماد على الكرات العرضية غير المجدية في وجود مهاجم بمواصفات محمد شريف.

في الأساس يعتمد شريف على السرعات والتحرك المميز بجانب الدقة في التسديد بكلتا القدمين، بينما يفتقد تماما للألعاب الهوائية وضربات الرأس.

ومع ذلك خلال شوط كامل لم يتلقى شريف تمريرة أرضية واحدة في عمق دفاعات نهضة بركان، ومن اللمسة الأولى له داخل منطقة الجزاء تمكن من وضع الأهلي في المقدمة بتسديدة مذهلة.

تميز محمد شريف في اتخاذ القرار وحسه التهديفي العالي، جعله بمثابة المنقذ الأكبر دائما لمدربه بيتسو موسيماني خلال الموسم الحالي.

كما أصبح محمد شريف بفضل مستوياته الكبيرة وأهدافه الحاسمة، عنصر لا غنى عنه في كتيبة الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، بجانب اهتمام عدة أندية أوروبية بخطفه بنهاية الموسم.