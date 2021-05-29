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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو العينين مهنئا الخطيب وجماهير الأهلي بالسوبر الإفريقي: استحقوا اللقب عن جدارة وشرفوا الكرة المصرية

تتويج الأهلى بالسوبر
تتويج الأهلى بالسوبر الإفريقي

هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بلقب السوبر الإفريقي.

 

وقال أبو العينين: تهنئة من القلب للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس والجماهير العظيمة الوفية من محبي وعاشقي القلعة الحمراء على التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة فى تاريخه، بعد الفوز بهدفين دون رد على نهضة بركان بطل المغرب وإضافة لقب جديد للكرة المصرية.

 

وقال، إن نادي سيراميكا كليوباترا ومجلس إدارته يفخر دائما بأي إنجاز تحققه الفرق المصرية فى المحافل الدولية، وقدم لاعبو الأهلي أداءً رائعًا واستحقوا الفوز باللقب عن جدارة.

 

وأكد أبو العينين أن الأهلي سيظل بجماهيره العظيمة الوفية مصدرًا للسعادة وحاصدا للألقاب وسيظل الأهلي بتاريخه العريق وإدارته المحترفة ولاعبيه الأوفياء أصحاب الروح القتالية حتى اللحظات الأخيرة، قادرًا على احتلال منصات التتويج مشرفًا ومحققًا إنجازات جديدة للكرة المصرية والعربية والإفريقية.

 

وأشاد أبو العينين بمشهد وفاء اللاعبين لرئيس النادي الأهلي وإهدائهم ميداليات السوبر للنجم الكبير محمود الخطيب أثناء مراسم التتويج باللقب، مؤكدًا أن هذا المشهد الرائع يعكس معنى القيمة والقدوة فى حياتنا والروح الرائعة التي يتحلى بها لاعبو الأهلي ومسئولي القلعة الحمراء.

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الأهلى أبو العينين النائب محمد أبو العينين سيراميكا كليوباترا الكرة المصرية محمد أبو العينين جماهير الأهلي

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