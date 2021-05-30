لمدة 8 ساعات..انقطاع المياه بمركز ومدينة طوخ اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة صباح اليوم الأحد الموافق 30 / 5 / 2021 وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة تمهيداً لتشغيلها.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.

